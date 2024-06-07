Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor takımın başına Osman Özköylü'yü getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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07 Haziran 2024 18:54
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve 1. Lig'e düşen Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı.

Gün içerisinde İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Pendikspor takımın başına Osman Özköylü'nün getirildiğini açıkladı.

İşte Pendikspor'un yaptığı açıklama:

"Pendikspor'a Hoş Geldin Osman Özköylü!

Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir.

Osman Özköylü'ye ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz."

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