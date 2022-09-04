Pendikspor'un serisini Boluspor durdurdu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Beypiliç Boluspor, Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un serisini Boluspor durdurdu: 1-0
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04 Eylül 2022 18:29
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Boluspor karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Boluspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 29. dakikada Michel Landel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son iki maçını kazanan Pendikspor ligin ilk mağlubiyetini alıp 7 puanda kalırken, ligdeki ikinci galibiyetini alan Boluspor da 7 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken, Boluspor evinde Göztepe'yi konuk edecek.

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