Pendikspor'un serisini Boluspor durdurdu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Boluspor karşı karşıya geldi.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Boluspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 29. dakikada Michel Landel'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki son iki maçını kazanan Pendikspor ligin ilk mağlubiyetini alıp 7 puanda kalırken, ligdeki ikinci galibiyetini alan Boluspor da 7 puana yükselmiş oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken, Boluspor evinde Göztepe'yi konuk edecek.





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