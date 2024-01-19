Pendikspor'un konuğu Beşiktaş!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Son 8 maçta sadece 3 puan toplayabilen Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 35 puanla 4. sırada bulunuyor.
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Son 8 maçta sadece 3 puan toplayabilen Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 35 puanla 4. sırada bulunuyor.