Pendikspor'un konuğu Beşiktaş!

Pendikspor, Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un konuğu Beşiktaş!
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19 Ocak 2024 12:33
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Son 8 maçta sadece 3 puan toplayabilen Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 35 puanla 4. sırada bulunuyor.

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