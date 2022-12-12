Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Pendikspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 76. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ile 10. dakikada Leandro Kappel attı. Sakaryaspor'un tek golü 15. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.



Sakaryaspor'da Oğuz Yıldırım, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Pendikspor, 29 puana yükseldi. Sakaryaspor, 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.





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