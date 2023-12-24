Pendikspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
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24 Aralık 2023 13:48
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Aralık Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Pendik Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybeden Siltaş Yapı Pendikspor, 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

Son 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü ise 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

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