Pendikspor ligin en kötüsü oldu

Oyuncu Uyruk Yaş Maç



Gol Sarı Kart Kırmızı kart Süre Erdem Canpolat Türkiye 22 14



- 2 - 1260 Burak Öğür Türkiye 34 3



- 1 - 270 Sequeira Portekiz 33 17



- 2 - 1516 Khadim Rassoul Senegal 27 6



- 1 - 474 Serkan Asan Türkiye 24 11



- 1 1 660 Berkay Sülüngöz Türkiye 27 13



1 1 - 1011 Georgios Tzavellas Yunanistan 36 1



- - - 46 Alpaslan Öztürk Türkiye 30 2



1 - - 94 Welinton Brezilya 34 14



2 3 1 1228 Emre Taşdemir Türkiye 28 4



- - - 68 Murat Akça Türkiye 33 3 - - - 203 Erdem Özgenç Türkiye 39 8 - 2 - 619 Fredrik Midtsjö Norveç 30 9 - 1 - 624 Endri Çekiçi Arnavutluk 27 13 1 2 - 597 Oscar Romero Paraguay 31 11 3 1 - 654 Arnaud Lusamba Demokratik Kongo Cumhuriyeti



26 15 - 1 - 1134 Aias Aosman Suriye 29 1 - - - 72 Josip Vukovic Hırvatistan 31 16 - 5 - 1075 Gökcan Kaya Türkiye 28 16 1 1 - 712 Hasan Kılıç Türkiye 31 1 - - - 29 İbrahim Akdağ Türkiye 32 9 - 2 - 491 Halil Akbunar Türkiye 30 17 1 1 - 1248 Ahmed Hassan Mısır 30 4 - - - 237 Erencan Yardımcı Türkiye 21 13 5 - - 672 Emeka Eze Nijerya 27 3 - - - 111 Abdoulay Diaby Mali 32 10 1 - - 479 Görkem Bitin Türkiye 25 10 - 1 - 321 Thuram Brezilya 32 14 2 1 - 799 Leandro Kappel Surinam 34 6 - - - 88

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor, 17 haftalık bölümde en çok gol yiyen takım oldu.Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile iyi bir başlangıç yapamayan Siltaş Yapı Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Ivo Vieira ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 21 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek aldı.Siltaş Yapı Pendikspor, ligin en kötü iç saha karnesine sahip takımlarından biri olarak dikkati çekti.Kırmızı-beyazlı ekip, evinde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak sadece 6 puan toplayabildi. Siltaş Yapı Pendikspor, evindeki tek galibiyetini Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti.Oynadığı 17 maçta toplam 39 gol yiyen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım olmaktan kurtulamadı.Kırmızı-beyazlılar, ligde sadece Samsunspor'u 1-0 yendikleri maçta kalesini gole kapatabildi.Siltaş Yapı Pendikspor'da ligin 17 maçlık ilk bölümünde en fazla forma giyen oyuncu Sequeira oldu.Ligdeki 17 maçın 17'sinde de sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli sol bek, bu karşılaşmalarda toplam 1516 dakika süre aldı.Sequeira, bu maçlarda gol sevinci yaşamadı ve 2 sarı kart gördü.Portekizli sol bekin ardından takımda en fazla süre alan oyuncu ise 1260 dakikayla kaleci Erdem Canpolat oldu.Süper Lig'in ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'un Eyüpspor'dan kiraladığı da 21 yaşındaki Erencan Yardımcı attığı 5 golle takımına hücumda büyük destek verdi.Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 17 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.Paraguaylı Oscar Romero ise 3 kez rakip fileleri havalandırarak takımdaki en golcü ikinci isim konumuna geldi.Siltaş Yapı Pendikspor, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 29 sarı kart gördü.Ligin ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor'da en çok kart gören 5 sarıyla Josip Vukovic oldu. Hırvat oyuncuyu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla Brezilyalı stoper Welinton takip etti. Ayrıca kırmızı-beyazlılarda bu sezon toplam 18 farklı oyuncu sarı kart gördü.Siltaş Yapı Pendikspor'da ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: