Pendikspor, ilk maçlarını Ümraniye'de oynayacak!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ilk 2 iç saha maçını stadındaki çalışmalar nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pendikspor, ilk maçlarını Ümraniye'de oynayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2023 16:43
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, ligdeki ilk 2 iç saha maçını Ümraniye Stadı'nda oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendik Stadı'nın Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahada oynamamız gereken ilk 2 maçımızı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacağız. İnşaat sürecinde bir aksaklık olmaması halinde üçüncü iç saha maçımızda Pendik Stadı hazır olacaktır." denildi.

Pendikspor, ilk hafta Atakaş Hatayspor'u, 4. haftada da Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Planlama kapsamında eylül ayı sonundaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının ise Pendik Stadı'nda oynanması bekleniyor.

Açıklamada stattaki koltuk sayıları netleştikten sonra kombine satışıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery