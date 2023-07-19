Pendikspor, ilk maçlarını Ümraniye'de oynayacak!

Pendikspor, ligdeki ilk 2 iç saha maçını Ümraniye Stadı'nda oynayacak.

Süper Lig'in yeni ekibiKulüpten yapılan açıklamada, "Pendik Stadı'nın Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahada oynamamız gereken ilk 2 maçımızı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacağız. İnşaat sürecinde bir aksaklık olmaması halinde üçüncü iç saha maçımızda Pendik Stadı hazır olacaktır." denildi.Pendikspor, ilk hafta Atakaş Hatayspor'u, 4. haftada da Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Planlama kapsamında eylül ayı sonundaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının ise Pendik Stadı'nda oynanması bekleniyor.Açıklamada stattaki koltuk sayıları netleştikten sonra kombine satışıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.