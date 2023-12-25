Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



MKE Ankaragücü, 18. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçti. Pendikspor bu gole 79. dakikada Alpaslan Öztürk ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 14 puana yükseldi.



Süper Lig'de Ankaragücü bir sonraki maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada MKE Ankaragücü'nün attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Morutan'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Alpaslan Öztürk'ten seken top, Sowe'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluşturdu: 0-1



36. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Mujakic, Ahmed Hassan'ın baskısı üzerine kaleci Bahadır Han Güngördü'ye geri pas verdi. Bahadır Han'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Oscar Romero'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 önde gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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