Pendikspor iç sahada seriye bağladı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Pendikspor iç sahada seriye bağladı
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13 Şubat 2025 16:48
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sedat Ağçay'ın yönetimindeki Pendikspor evinde Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Nuno Sequeira, 68. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligdeki son 3 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve puanını 36'ya yükselterek play-off iddiasını sürdürdü.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçına çıkan Boluspor ise kazanamama serisini 4 maça yükseltti ve 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Boluspor evinde Amedspor'u ağırlayacak.


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