Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 18:25

Pendikspor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link

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Pendikspor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link
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Pendik Fenerbahçe şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

PENDİKSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



Samet Akaydın'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor. Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe: "Kazanılanları saymıyoruz"

Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanarak 18'de 18 yaptı. Bu durumun takım üzerinde baskı oluşturmaması için teknik heyet takımla toplantılar yapıyor. Her zaman önlerindeki maçı düşünmeleri gerektiğini anlatan teknik adamlar, bunu söylerken çalışmalardaki eylemleri de bu yönde oluyor. Bir maç kazanılmadan diğerini düşünmüyor. Teknik heyet, "Kazanılanları saymıyoruz" diyerek, bu konuya takılmamaları gerektiğini dile getiriyor.

29 Ekim'e özel 100. yıl forması

Fenerbahçe, bugünkü Pendikspor maçına 100. yıl özel formasıyla çıkacak. Formanın ön yüzünde Atatürk'ün portresi yer alırken, 1923 yılındaki formadan ilham alınarak desenler çubuklu formaya işlendi. Yakasındaki iplerin de özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman Türk halkını temsil ettiği ifade edildi. Formanın arka yüzünde ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf bulunuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e özel görev

Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan İsmail Yüksek'e, hocası İsmail Kartal özel bir görev verdi. Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanısıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek. Özellikle Djiku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle atağı ilk başlatan isim oluyordu. Bugün olmayacağı için bu çıkışlardaki ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.

Pendikspor Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

Pendikspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumları

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Muhtemel 11'ler

Pendikspor
Erdem, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.

Fenerbahçe
Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.



Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

Deplasmanda gol yemedi

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Pendikspor'la ligde ilk randevu

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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