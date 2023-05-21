Pendikspor doğrudan playoff finalinde

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Pendikspor, deplasmanda Manisa FK'yı 5-1 yendi. 67 puana ulaşan Pendikspor, Rizespor'un 1 puan gerisinde kaldı ve direkt Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Pendikspor doğrudan playoff finalinde
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21 Mayıs 2023 18:10
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 18:18
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Manisa FK, Pendikspor'u konuk etti. 
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 5-1 kazandı.

Ligde 67 puana ulaşan Pendikspor, Altınordu ile 0-0 berabere kalan Rizespor'un 1 puan gerisinde kaldı ve direkt Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti.İstanbul ekibi doğrudan playoff finali oynayacak.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Rogerio Thuram, 41. dakikada penaltıdan Adrien Regattin, 59 ile 82. dakikalarda Aias Aosman ve 62. dakikada Leandro Kappel kaydetti. Manisa FK'nın tek golü ise 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 1. Lig'i 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan playoff finaline yükseldi.

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