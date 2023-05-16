Pendikspor, direkt Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Bandırmaspor, 28. dakikada Ivan Saponjic'in golüyle öne geçti. Pendikspor, 48. dakikada Aias Aosman ile eşitliği sağladı. Thuram, 51. dakikada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü attı.



Pendikspor, bu galibiyetle birlikte puanını 64'e çıkardı ve Spor Toto Süper Lig'e direkt yükselme umutlarını son haftaya taşıdı. Bandırmaspor ise 54 puanda kaldı.



1. Lig'in son haftasında Pendikspor, Manisa FK'ye konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



