Pendikspor'dan yeni transfer!

Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'dan yeni transfer!
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10 Temmuz 2023 15:23
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, 22 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak TFF 3. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor'da forma giyen 1,93 metre boyundaki Mehmet Kaan Türkmen'i renklerine bağladı.

Geride kalan sezonda Kepez Belediyespor formasıyla 31 maça çıkan Mehmet Kaan, 15 kez fileleri havalandırdı.

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