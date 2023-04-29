Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçında Pendikspor, sahasında 2. sıradaki Çaykur Rizespor ile karşılaştı.



Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gökcan Kaya, 25. dakikada Rogerio ve 45+1. dakikada Aosman kaydetti. Rizespor'un golleri 5. dakikada Benhur Keser ve 71. dakikada penaltıdan Bolasie kaydetti.



Maçta 3 penaltı kazanan Rizespor'da Yannick Bolasie, 2'sini kaçırarak takımını galibiyete taşıyamadı.



Alınan bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 61'e çıkardı ve 2. sıradaki Rizespor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.



Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.





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