Pendikspor'dan Ankara Keçiörengücü'ne gitti

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan Bekir Karadeniz'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pendikspor'dan Ankara Keçiörengücü'ne gitti
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19 Ağustos 2022 21:46
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Bekir Karadeniz'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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