Pendikspor'da Adis Jahovic sesleri

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor transferde büyük oynuyor.



Kırmızı-Beyazlılar'ın Göztepe 'den Adis Jahovic ile bombayı patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.



İstanbul ekibinin Makedon oyuncuyla büyük oranda anlaştığı ve transferi bitirmek üzere olduğu bildirildi.



Öte yandan küme düşen İzmir ekibinin Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo'yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.



Halil'in adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis istendiği vurgulandı.



