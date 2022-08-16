Pendikspor cephesi, 1 puandan memnun

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Erzrumspor ile 0-0 berabere kalan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, ligin ilk maçında deplasmanda özellikle yüksek rakımda çok zorlandıklarını söyledi.



Deniz seviyesinden gelip 2 bin metrede maç oynamanın kendilerini çok sarstığına ve oyuncuları etkilediğine dikkati çeken Özköylü, "Bizim gerçek oyunumuzu ve kimliğimizi sahaya hiç koyamadık." dedi.



Özköylü, oyuncuların sahanın zeminin çok değişik yapısı olduğunu söylediğini aktararak, şunları ifade etti:



"Biz topla iyi oynayan ve çok fazla pas yapabilen bir takımız ama bugün bu oyunumuzun çok gerisinde kaldık. Özellikle ilk 45 dakika bizim adımıza tamamen boşa geçti, hiç oyuna giremedik, istediğimizi yapamadık. Son 10 dakika saha içerisinde yer değişikliği yaptık, orada biraz topu öne taşımaya çalıştık, başarılı olduk. Özellikle beklenti içerisinde olduğumuz önemli oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Genel anlamda kendi performansımızı hiç yakalayamadığımızı söyleyebilirim."



Hava şartlarının kendilerini etkilediğine dikkati çeken Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:



"Deplasmanda alınan bir puan önemli bir puan. Karşımızdaki takımın neredeyse 4'te 3'ü geçen sene play-off oynayan takımın oyuncuları. İyi bir takım var. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Neticede bir puanı kendi adımıza bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir oyun içerisinde ciddi bir mücadele sergilediler. İki takım da bir puanı hak etti diyebilirim."





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