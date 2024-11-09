Pendikspor: 'Buradan kazanarak dönmek istiyorduk'

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise kazanacak bir futbol ortaya koyduklarını ancak kaybettiklerini dile getirdi.



Net gol pozisyonları ürettiklerini belirten Esendemir, "Bulduğumuz pozisyonlar, topa sahip oluşumuz, ceza sahası içinde gol olabilecek aksiyonları fazlasıyla yaratmış oluşumuz... Açıkçası saydığım yedi net ceza sahası içinden şutumuz var. Günün sonunda kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyoruz fakat oyunun içinde bunlar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Maçtan olumlu ve olumsuz çıkarımlar yapacaklarını, milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini aktaran Esendemir, şunları kaydetti:



"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Oyunun içinde bu tip mağlubiyetler oluyor. Buradan kazanarak, en azından bir puan alarak dönmek istiyorduk. Bunu başaracak oyunu da oynadık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip bundan önceki 3 maçlık grafiğimizin daha da üzerine çıkmak istiyoruz."



