Pendikspor: 'Bu maça çok iyi hazırlandık'

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, 1-0'lık Amedspor galibiyetini değerlendirdi.



Evrim Esendemir, ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istediklerini söyledi.



Maçtaki senaryoları daha önce çalıştıklarını dile getiren Esendemir, şunları kaydetti:



"Ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istiyorduk, müsabakadan önce de bununla ilgili hafta içi çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik, bunu da sahada yansıtıp iyi bir oyunla 3 puanı kazanma düşüncemize ulaştık. Burada Amedspor'un üzerimize kalabalık bir şekilde yoğunluk yaratacağını, özellikle son hattımızın önünde 4-5 oyuncuyla bir yoğunluk yaratacağını biliyorduk, birinci bölgeden çapraz toplarla oyuna gireceklerini de biliyorduk. Hafta içi bütün bu senaryolara yönelik çalışmalarımız, ana planımız bugün oyunda tuttu. Bir geçiş ya da bir fırsat golüyle skoru lehimize çevirme düşüncemiz de tuttu. Ondan sonraki mücadelemiz tamamen Amedspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerine cevap şeklinde. Skoru elimizde tutup bulabiliyorsak ikinci golü bularak oyunun tamamen lehimize dönmesi için bir mücadele vardı."



