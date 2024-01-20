Pendikspor Beşiktaş canlı yayın, Kesintisiz link HD
Haber Tarihi: 20 Ocak 2024 18:20 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ocak 2024 18:20
Pendikspor Beşiktaş canlı yayın, Kesintisiz link HD
Pendikspor Beşiktaş maçı bein sports canlı yayın linki | Pendikspor Beşiktaş maçı kaçak olarak İnat TV, Netspor, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Pendikspor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pendikspor Beşiktaş maçı canlı izleme detaylarıle şifresiz
Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
DÖRT OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
PENDİKSPOR'DA SON DURUM
Son 8 maçta sadece 3 puan toplayabilen Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 35 puanla 4. sırada bulunuyor.