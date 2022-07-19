Pendikspor'a Fenerbahçe'den transfer!

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Gazatecilere açıklamalarda bulunan Teknik direktör Osman Özköylü, Fenerbahçe'den Yaşar Keçeci ve Ruhan Arda Aksoy'u kadrosuna kattıklarını açıkladı.



Özköylü, gazetecilere, genel anlamda yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi.



Hem antrenmanlar hem de hazırlık maçlarıyla yoğunluk arttığını dile getiren Özköylü, "Ligin başlamasına da artık kısa bir zaman kaldı. Bundan sonraki süreci lige hazırlanmak için en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.



Özköylü, oyuncuların performansından memnun olduklarını belirterek, "İstediklerimiz büyük oranda ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki bizim şöyle bir avantajımız var; geçen seneden kalan, oynadığımız oyunu bilen, ne istediğimizi bilen bir oyuncu grubumuz var. Geçen sene zaten 20 puan farkla şampiyon olmuş bir oyuncu grubumuz var. Takım içerisindeki uyum gayet güzel, saha içerisindeki uyum gayet güzel. Her şey olumlu bir şekilde ilerliyor, memnunuz." diye konuştu.



Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:



"Bu ligde ilk defa oynayan bir kulüp olarak doğru bir kadro ve kulüp yapılanmasıyla kalıcı bir Pendikspor amaçlıyoruz. İlk çıktığımız sezon sıkıntı yaşamak istemiyoruz. O yüzden kadromuzu doğru ve iyi oyuncularla takviye ettik. Bu sene inşallah bu ligde kalıcı olacak, iyi sonuçlar alacak, oynadığı oyunla herkese keyif verecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Onun dışında çok büyük hedefler koymadık. 'Biz şampiyon olacağız, biz Süper Lige çıkacağız.' gibi bir iddiamız hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar bizi nereye götürecek, onu ilerideki süreçte göreceğiz."



Özköylü, kurdukları kadrodan umutlu olduklarını anlatarak, "Kurduğumuz iyi kadroyla ve iyi oyunla ligin üst sıralarında olmayı umuyoruz. Bu da oyunumuz, oyuncularımızın bir getirisi olacak. En büyük avantajımız bizim oyunumuzu ve sistemimizi bilen oyuncu sayısının çok fazla olması. İki transferimiz daha olacak, önemli ve uzun süredir görüştüğümüz oyuncular. Bugün itibarıyla Fenerbahçe U-19 takımından yapmış olduğumuz iki transfer var. Kulüp olarak gelecek adına umut bağladığımız iki futbolcu. Düşündüğümüz bir yerli, bir yabancı transfer var, mevki olarak söylemeyeyim. Kesinleşmeden kesin bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.









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