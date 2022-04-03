Pendikspor, 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, Eskişehir ile karşı karşıya geldi.



İstanbul ekibi mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 60. dakikada Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü ise 88. dakikada Berkay Köse'den geldi.



Öte yandan Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 64'e çıkardı ve bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek. Eskişehirspor ise 21 puanda kaldı.





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