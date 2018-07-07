Penaltıda yeni tarz

Son günlerin sürpriz trendi ilginç penaltı atma şeklinde bugün bu video var.

07 Temmuz 2018 16:22
Penaltıda yeni tarz
Son günlerin sürpriz trendi ilginç penaltı atma şeklinde bugün bu video var.




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