Penaltı yaptırdı diye sözleşmesi feshedildi!

Yunanistan Ligi'nde futbol tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay meydana geldi.
Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.
Gerekçenin ise; Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması olarak gösterildi.
Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.
Volos kulübü Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada Dominik Kruzliak'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek; "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.
Gerekçenin ise; Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması olarak gösterildi.
Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.
Volos kulübü Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada Dominik Kruzliak'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek; "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadelerini kullandı.