Penaltı yaptırdı diye sözleşmesi feshedildi!

Yunanistan Ligi'nde futbol tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay meydana geldi.



Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.



Gerekçenin ise; Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması olarak gösterildi.



Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.



Volos kulübü Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada Dominik Kruzliak'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek; "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadelerini kullandı.



