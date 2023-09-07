Penaltı yaptırdı diye sözleşmesi feshedildi!

Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini uzatma anlarında rakibine penaltı yaptığı gerekçesiyle feshetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Penaltı yaptırdı diye sözleşmesi feshedildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2023 10:31
Yunanistan Ligi'nde futbol tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay meydana geldi. 

Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.

Gerekçenin ise; Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması olarak gösterildi. 

Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.

Volos kulübü Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada Dominik Kruzliak'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek; "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery