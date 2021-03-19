Penaltı, Terim'den tepki, iptal, kırmızı kart!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada ilginç olaylar yaşandı.Karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.Bu karara çok sinirlenen Fatih Terim, kenarda itirazlarda bulundu ve Bayarslan da deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi. Bunun üzerine de Terim, "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.Rizespor'a verilen penaltı, VAR odasında Abdulkadir Bitigen'in yaklaşık 3 dakikalık incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş olarak değiştirildi.Penaltının iptalinin ardından ise Yedlin'e ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterildi.