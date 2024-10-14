Penaltı golümüz iptal edildi!

A Milli Takım'ın İzlanda karşısında attığı penaltı golü, kural ihlali nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Penaltı golümüz iptal edildi!
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14 Ekim 2024 23:00
Son güncelleme 14 Ekim 2024 23:10
A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti.

Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

Hakan Çalhanoğlu, 67. dakikada ise ikinci penaltıyı gole çevirdi.

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