Penaltı gole çevirdi, oğluna onun adını verdi

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinden bir aile, yeni doğan çocuğunu Rusya Milli Takımı forveti Artem Dzyuba'nın ismi Artem'i verdil.



İspanya ve Rusya arasında oynanan maçtan bir buçuk saat önce, Yekaterinburg'daki doğum meydana geldi. Ailesi ilk başta çocuğun adını Miron koymayı düşünüyordu ancak Artem Dzyuba'nın soğukkanlı penaltısı sonrasında babanın fikri değişti.



Çocuğun annesi, "Babası oğlumuz adını Artem koymak istedi, ama ben onu Miron ismi için ikna ettim. Sonra 22 Haziran'da doğum yapmaya hastaneye gittik ama daha doğum yapmaya birkaç günüm olduğunu öğrendik. O gün babası adı 'Artem olsun' dedi çünkü "22" Dzyuba'nın forma numarasıydı. O gün doğum olmadı ama çok ısrar etti, o yüzden ben de kızımızın adını ben koyma şartıyla kabul ettim. Penaltı golünden sonra oğlumuzun adı Artem olarak kesinleşti." şeklinde açıklamalarda bulundu.



Öte yandan yeni doğan Artem'in ve annesinin sağlıklı bir şekilde hastanede dinlendirildiği kaydedildi.



