Pena: "Hayatım boyunca teşekkür edeceğim"

Galatasaray'ın İspanyol eldiveni Inaki Pena, Beşiktaş maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Pena: 'Hayatım boyunca teşekkür edeceğim'
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14 Mart 2022 22:26
Galatasaray'da kaleci Inaki Pena, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol eldiven, "Barcelona ve Beşiktaş ile oynadık. Beşiktaş maçını kazanmamız lazımdı. Benim hatamda gol yedik. 2-0'dan sonra baskı ile karşılaştık. Önemli olan galibiyetti. Daha fazla yukarıya çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Pena, ayrıca, "Galatasaray'a gelmeden Fernando Muslera'nın efsane bir isim olduğunu biliyordum. Muslera'ya hayatım boyunca teşekkür edeceğim, bana hep yardımcı oluyor. Kimin oynayacağına hoca karar verir." sözlerini kullandı.

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