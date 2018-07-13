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Pemra yarı finalde, Çağla elendi

Almanya'daki 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra Özgen yarı finale çıktı, teklerde mücadele eden Çağla Büyükakçay ise turnuvaya veda etti

Kaynak: AA
Pemra yarı finalde, Çağla elendi
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13 Temmuz 2018 18:06
Almanya'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçilerden Pemra Özgen, çiftlerde yarı finale yükseldi, Çağla Büyükakçay ise teklerde çeyrek finalde elendi.

Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ile Yunan partneri Despina Papamichail, çeyrek finalde Julyette Maria Josephine Steur (Almanya)-Aymet Uzcategui (Venezuela) ikilisiyle karşılaştı.

Sahadan 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Pemra ile Papamichail, yarı finalde Richel Hogenkamp-Karolina Muchova çiftiyle Emma Laine-Chiara Scholl ikilisi arasındaki maçın galibinin karşısına çıkacak.

Çağla Büyükakçay ise teklerdeki çeyrek final maçında Alman Anna Zaja'ya 2-0 (6-2, 6-3) yenilerek 8 numaralı seribaşı olduğu turnuvaya veda etti.

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