Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde

İngiltere'de düzenlenen W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda milli tenisçi Pemra Özgen, çeyrek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde
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09 Şubat 2022 22:31
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda ilk turda 2 numaralı seribaşı Gürcü Mariam Bolkvadze'yi 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, ikinci turda Estonyalı Elena Malygina ile karşılaştı.

İlk seti 6-0 kaybeden milli tenisçi, diğer setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Pemra Özgen, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşı karşıya gelecek.

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