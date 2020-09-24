Pemra Özgen ana tabloya kalamadı

Milli tenisçimiz Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadan turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Pemra Özgen ana tabloya kalamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2020 01:41
Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinin birinci turunda ABD'li Catherine Mcnally'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya 209 numarası 34 yaşındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda klasmanın 120. basamağında yer alan 18 yaşındaki ABD'li Catherine Mcnally ile karşılaştı.

Pemra, ilk seti 7-5 almasına rağmen ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-5 kaybetti.

2 saat 41 dakika süren zorlu mücadele sonunda rakibine 2-1 mağlup olan Pemra, sezonun son grand slam turnuvasında ana tabloya kalamadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için