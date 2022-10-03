Pembe Top Pınar Deniz'in elinden havalanacak, farkındalık katlanacak

Her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Tüm kanser türleri içinde yüzde 25 oranla meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak biliniyor.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatmak ve farkındalığı yükseltmek için bu yıl 9'uncu kez gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan Ekim ayında düzenlenen projede Pembe Top, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ALBA Berlin ile oynayacağı Euroleague maçında tekrar sahada olacak. Projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Pınar Deniz, 21 Ekim tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Pembe Top ile yapacağı hava atışıyla başlatacak.

Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz "Pembe Top" ile objektiflerin karşısına geçti. Deniz, projenin bir diğer destekçisi, ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz verdi.

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yükseltilmesine katkı sağlayabileceği için mutlu olduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Projeye dahil olduktan sonra konuyla ilgili daha çok bilgi edindim. Ne yazık ki meme kanseri çok sık görülen bir kanser türü ancak biliyoruz ki erken tanı tedavide başarı oranını yükseltiyor ve bu hayati bir anlam taşıyor" dedi. Bu yıl Pembe Top ile tüm kadınlara seslendiğini hatırlatan Deniz, "Özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek hem kendimize hem de sevdiklerimize borcumuz. Sağlığımız için korkmadan, aksatmadan, 'bana olmaz' demeden kontrollerimizi yaptırmalı ve etrafımızdaki tüm kadınları da aynı davranışa teşvik etmeliyiz. 21 Ekim'de farkındalığı yükseltmek için hava atışını tek başıma yapacağım ama ekranları başından, tribünlerden sesimi duyan tüm kadınların benimle birlikte olacağını biliyorum. Bu önemli mesajı birlikte yaygınlaştıracağız" diye konuştu.