Pembe Top 10. kez havalanacak

Türkiye'de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 10'uncu kez sahaya inmeye hazırlanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere oldu.



Pembe Top, 12 Ekim 2023'te hayat kurtaran erken tanı mesajını bir kez daha hatırlatmak için, Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında yeniden sahaya inecek. Pembe Top ile hava atışını ise Cansu Dere yapacak.



ANADOLU EFES İŞ BİRLİĞİNDE



Tüm dünyada her yıl 2 milyonu aşkın kadına meme kanseri tanısı konuyor. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanı tedavi başarısında kritik bir öneme sahip. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi kadınların erken tanı farkındalığı kazanabilmesine destek olmak için 10'uncu kez gerçekleştiriyor.



Her yıl, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan Ekim ayında tekrarlanan projede Pembe Top, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Real Madrid ile oynayacağı EuroLeague maçında 10'uncu kez sahada olacak. Projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere, 12 Ekim 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Pembe Top ile yapacağı hava atışıyla başlatacak.



"VURGU YAPABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ"



Projenin gönüllü destekçisi Cansu Dere, projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğrendiğime göre tüm kanser türleri içinde yüzde 25 oranla meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser. 8 kadından birini etkileyen böylesi yaygın bir kanser türünde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatmak, kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya davet etmek için Pembe Top ile sahada olacağım" dedi. Cansu Dere, "Geçtiğimiz yıllarda sağlığımızın her şeyden kıymetli olduğunu yeniden hatırladık. En kıymetli varlığımızı korumak için yapabileceğimiz birçok şey var. Kadınlar için özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirmek ve doktor kontrolüne gitmek bunların başında geliyor. Proje ile hem kendimize hem de sevdiklerimize bunu hatırlatmak daha da önemlisi bu basit ama hayat kurtaran adımı atmanın önemine vurgu yapabilmek benim için çok değerli" diye konuştu.



Pembe Top ile objektif karşısına geçti



Projenin 10'uncu yılında "Pembe Top" ile objektiflerin karşısına geçen Cansu Dere, projenin bir diğer gönüllü destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz verdi.