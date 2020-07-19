Pellegrini'den Isla'ya transfer telefonu

Fenerbahçe'den ayrılan ve yeni takım arayışlarını sürdüren Mauricio Isla'ya Real Betis'in ilgisi büyüdü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Pellegrini'den Isla'ya transfer telefonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 15:12
Fenerbahçe'den ayrılan ve yeni takım arayışlarını sürdüren Mauricio Isla'nın yolu İspanya'ya düşebilir. Real Betis'in başına geçen Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin, vatandaşını takımında görmek istediği vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Isla'ya olan ilgisini doğrulayarak, " Isla gibi iyi izler bırakan oyuncuları elbette düşüneceğiz" ifadelerini kullanan Pellegrini'nin oyuncu ile de temasa geçtiği yazıldı.

Şili basınında yer alan habere göre; Pellegrini, Isla'yı bizzat arayarak Betis'e davet etti. Villarreal ve Malaga'daki projelerini Betis'te de yapacağını kaydeden Pellegrini'nin Isla'yı ikna etmeye çalışarak, "Real Betis'e gel, seni burada istiyorum. Takımın önemli bir parçası olacaksın" dediği bildirildi.

Sarı lacivertlilerde 91 maça çıkan 32 yaşındaki Isla, gol sevinci yaşamazken 13 asist yapmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için