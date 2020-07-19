Pellegrini'den Isla'ya transfer telefonu

Fenerbahçe'den ayrılan ve yeni takım arayışlarını sürdüren Mauricio Isla'nın yolu İspanya'ya düşebilir. Real Betis'in başına geçen Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin, vatandaşını takımında görmek istediği vurgulandı.



Geçtiğimiz günlerde Isla'ya olan ilgisini doğrulayarak, " Isla gibi iyi izler bırakan oyuncuları elbette düşüneceğiz" ifadelerini kullanan Pellegrini'nin oyuncu ile de temasa geçtiği yazıldı.



Şili basınında yer alan habere göre; Pellegrini, Isla'yı bizzat arayarak Betis'e davet etti. Villarreal ve Malaga'daki projelerini Betis'te de yapacağını kaydeden Pellegrini'nin Isla'yı ikna etmeye çalışarak, "Real Betis'e gel, seni burada istiyorum. Takımın önemli bir parçası olacaksın" dediği bildirildi.



Sarı lacivertlilerde 91 maça çıkan 32 yaşındaki Isla, gol sevinci yaşamazken 13 asist yapmıştı.



