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Pellegrini'den Gary Medel açıklaması!

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini, Beşiktaş'ta forma giyen Gary Medel hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pellegrini'den Gary Medel açıklaması!
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03 Ocak 2019 15:44
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, konu hakkında konuştu.

2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.

TARAFTAR, MEDEL'İ İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

Beşiktaş Yönetimi, West Ham'ın 7 milyon euroluk ilk teklifini kabul etmemişti. Ancak Medel'den vazgeçmeyen İngiliz ekibinin bu kez 8.5 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. Gary Medel'in de İngiltere Premier Lig'e gitmeyi istemesi nedeniyle bu transferi bitirmeye kararlı olan Ada kulübünün yöneticilerinin, 2019'un ilk haftasında İstanbul'da olması bekleniyor.

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