Pellegrini'den Gary Medel açıklaması!

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusui transfer etmek istediği iddia edilen'da teknik direktörkonu hakkında konuştu.2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.Beşiktaş Yönetimi, West Ham'ın 7 milyon euroluk ilk teklifini kabul etmemişti. Ancak Medel'den vazgeçmeyen İngiliz ekibinin bu kez 8.5 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. Gary Medel'in de İngiltere Premier Lig'e gitmeyi istemesi nedeniyle bu transferi bitirmeye kararlı olan Ada kulübünün yöneticilerinin, 2019'un ilk haftasında İstanbul'da olması bekleniyor.