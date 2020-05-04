Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.Fotomaç'a konuşan Jesus Martinez, Fenerbahçe ile telefon aracılığıyla görüştüklerini doğrularken, "Sayın Pellegrini, adının Fenerbahçe gibi prestijli bir kulüple anılıyor olmasından onur duyduğunu söylemek isterim. Bu şimdilik sadece bir yorum. Bu süreçte ülkeler arası seyahat mümkün değil ve görüşmeler kısıtlı kalıyor" dedi.Menajer Martinez, F.Bahçe'nin bütçesinin düşük olduğunun hatırlatılmasına ise "Pellegrini alacağı parayı düşünmez. Sadece projeler hakkında konuşur" yorumunu yaptı.Martinez, Haber Global'e yaptığı açıklamada ise "Şu anda içinde bulunduğumuz salgın durumu Fenerbahçe'ye gitmemizi konuşmak için en iyi zaman değil. Ama şu bir gerçek ki Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanmıştıSarı lacivertli takımla görüşme yapıp yapmadığı sorusuna da yanıt veren Martinez, "Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp." açıklamasını yaptı.