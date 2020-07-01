Sezona büyük transferler ve büyük hedeflerle giren ancak La Liga'da puan tablosunun ikinci yarısında kendisine yer edinebilen Betis, Rubi'yi görevden aldıktan sonra yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor.



Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Betis, Manuel Pellegrini için şartları öğrendi ancak finansal olarak Şilili teknik adamın beklentileri ve maaş talebinin yüksek olması nedeniyle vazgeçti. Bu gelişme üzerine Betis Başkanı Angel Haro, listedeki diğer isimlerle temasa geçti.



GRACIA ÜZERİNDE KONSENSÜS



Bu isimlerden Javi Gracia, olumlu geri dönüş yaptı. Ayrıca, Espanyol Teknik Direktörü Abelardo ile de temasa geçildi. Abelardo, kümede kalma savaşı veren Espanyol'un durumuna göre bir cevap vereceğini iletti.



İki isim arasında Betis yönetiminin büyük çoğunluğu Javi Gracia'nın yeni teknik direktör olması yönünde görüş bildirdi.



GÖNÜLLERİNDEKİ İSİM SETIEN



Betis Başkanı Haro'nun gönlünde yatan isimse eski teknik direktörleri Quique Setien...



Barcelona'nın sezon sonundaki durumu ve Setien'in kaderine göre yeni teknik direktör kararını verecek olan Betis, bu ihtimal gerçekleşmezse Gracia ya da Abelardo'dan birini tercih edecek.



