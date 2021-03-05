Pelkas'ın çabaları Fenerahçe'ye yetmedi

Trabzon'da jeneriklik golle galibiyeti getiren Yunan futbolcu, dün de hücumda Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından biriydi.



Pelkas, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. Yıldız futbolcunun çektiği iki etkili şut ise kaleci Boffin'de kaldı. Başarılı oyuncu, uzatma anlarında ise ceza sahasında yerde kalıp takımına penaltı kazandırdı ve büyük mutluluk yaşadı. Ancak Ümit Öztürk'ün VAR'da izleyip kararı iptal etmesiyle adeta yıkıldı.



