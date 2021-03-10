Pelkas'a telefon yağdı, pazar günü sahada

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, aldığı darbeyle maçın son anlarında

bilinç kaybı yaşayan

ve hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumu, endişeli saatlere neden oldu. Yıldız oyuncu, tedbir amaçlı müşahede altına alınırken, yapılan tetkiklerinde önemli bir durum olmaması üzerine, takım uçağıyla birlikte İstanbul'a döndü.





Önceki geceyi İstanbul'da

hastanede geçiren, iki gün

evinde dinlenecek olan

27 yaşındaki orta saha,

yarın takımla idmana çıkacak.

Pelkas'ın pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde oynamasına engel bir durum olmadığı da belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da,

"Hepimizi

korkuttun ancak neyse ki

önemli bir durum yok"