Pelkas'a telefon yağdı, pazar günü sahada

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, aldığı darbeyle maçın son anlarında bilinç kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan Pelkas'ın durumu, endişeli saatlere neden oldu. Yıldız oyuncu, tedbir amaçlı müşahede altına alınırken, yapılan tetkiklerinde önemli bir durum olmaması üzerine, takım uçağıyla birlikte İstanbul'a döndü.
Önceki geceyi İstanbul'da hastanede geçiren, iki gün evinde dinlenecek olan 27 yaşındaki orta saha, yarın takımla idmana çıkacak. Pelkas'ın pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde oynamasına engel bir durum olmadığı da belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da, "Hepimizi korkuttun ancak neyse ki önemli bir durum yok" diyerek oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç da Pelkas'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"SAĞLIKLI, GÜÇLÜ VE MUTLU"
Konya dönüşü İstanbul'da da hastaneye yatırılan Pelkas'ın son durumu ile ilgili paylaşım nişanlısı Kivs Marda'dan geldi. Marda, hastane yatağından "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" notunu düştüğü fotoğrafa nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.
HASTANEYE TELEFON YAĞMURU
Pelkas sahadan ambulansla hastaneye giderken, Türkiye'nin dört bir yanından Fenerbahçe taraftarları Konya'daki hastaneyi telefon yağmuruna tuttu. Ortaya koyduğu performansla taraftarın gönlünde farklı bir yer edinen Yunan yıldız için "Bir yakınımız hakkında bilgi almak istiyoruz" diyerek hastaneyi arayan taraftarlar, 'Biz taburcu ediyoruz' bilgisiyle derin bir nefes aldı.
Önceki geceyi İstanbul'da hastanede geçiren, iki gün evinde dinlenecek olan 27 yaşındaki orta saha, yarın takımla idmana çıkacak. Pelkas'ın pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde oynamasına engel bir durum olmadığı da belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da, "Hepimizi korkuttun ancak neyse ki önemli bir durum yok" diyerek oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç da Pelkas'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"SAĞLIKLI, GÜÇLÜ VE MUTLU"
Konya dönüşü İstanbul'da da hastaneye yatırılan Pelkas'ın son durumu ile ilgili paylaşım nişanlısı Kivs Marda'dan geldi. Marda, hastane yatağından "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" notunu düştüğü fotoğrafa nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.
HASTANEYE TELEFON YAĞMURU
Pelkas sahadan ambulansla hastaneye giderken, Türkiye'nin dört bir yanından Fenerbahçe taraftarları Konya'daki hastaneyi telefon yağmuruna tuttu. Ortaya koyduğu performansla taraftarın gönlünde farklı bir yer edinen Yunan yıldız için "Bir yakınımız hakkında bilgi almak istiyoruz" diyerek hastaneyi arayan taraftarlar, 'Biz taburcu ediyoruz' bilgisiyle derin bir nefes aldı.