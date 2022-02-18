Pelkas yine golünü attı

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas, üst üste 2. maçında gol atmayı başardı.



Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından beklentinin altında bir performans sergileyen ve eleştirilen Pelkas, ligde Giresunspor'a karşı galibiyet golünü kaydetmişti.



Pelkas, Slavia Prag karşısında da takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.



Ferdi Kadıoğlu'na destek



Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu.



Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu.



Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu.



Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı.





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