Pelkas'tan 7 ay sonra sirtaki!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas dün 58. dakikada oyuna girip, 73'te fileleri havalandırdı. Yunan oyuncu, ligdeki son golünü 3 Mayıs'ta yine Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta Erzurum'a atmıştı.
7 ay sonra gol sevinci yaşayan Pelkas karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Attığım golden dolayı çok mutluyum, bana ileriki dönemlerde de öz güven katacaktır. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmiş olmasak da kalan bölümde gidişatı değiştirmek istiyoruz. Daha çok odaklanacağız."
Sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas dün 58. dakikada oyuna girip, 73'te fileleri havalandırdı. Yunan oyuncu, ligdeki son golünü 3 Mayıs'ta yine Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta Erzurum'a atmıştı.
7 ay sonra gol sevinci yaşayan Pelkas karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Attığım golden dolayı çok mutluyum, bana ileriki dönemlerde de öz güven katacaktır. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmiş olmasak da kalan bölümde gidişatı değiştirmek istiyoruz. Daha çok odaklanacağız."