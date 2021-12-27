Pelkas'tan 7 ay sonra sirtaki!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.



Sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas dün 58. dakikada oyuna girip, 73'te fileleri havalandırdı. Yunan oyuncu, ligdeki son golünü 3 Mayıs'ta yine Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta Erzurum'a atmıştı.



7 ay sonra gol sevinci yaşayan Pelkas karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Attığım golden dolayı çok mutluyum, bana ileriki dönemlerde de öz güven katacaktır. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmiş olmasak da kalan bölümde gidişatı değiştirmek istiyoruz. Daha çok odaklanacağız."



