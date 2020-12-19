Pelkas: 'Takımın durumu iyi değil'

Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-1 kaybettiği maçta sarı-lacivertli takım adına tek golü kaydeden Pelkas karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



"Takım durumu iyi değil" diyen Pelkas, "Konuşma zamanı değil. Kafamızı öne eğip daha fazla çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Burası büyük bir kulüp. Taraftarlar çok mutsuz. Daha fazla savaşmanın sözünü vermeliyiz. Artık bir yol bulmalıyız. Bu takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir çözüm bulmalıyız" dedi.



HOCA BİLİR



"Ben oynadığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Hocamız bilir, nerede oynamam gerektiğini...



GOLÜMÜZ OFSAYT DEĞİL



Soyunma odasında gördüm, bir fotoğraf vardı. Golümüz ofsayt değil. Ben sahada da fark ettim. Mame'ye de yapılan bir penaltı var. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor?"



