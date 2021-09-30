Pelkas: 'Savaşırsak iyi sonuç gelecektir'

Fenerbahçe'de Pelkas, Olympiakos'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

2. golün gidişatı değiştirdiğini söyleyen Pelkas, "Başlangıçta oyunu kontrol etmeyi, hakim olmayı denedik. Olympiakos bizim hata yapmamızı bekledi. Attıkları ilk gol böyle geldi. İkinci yarı oyuna iyi başladık. Benim de değerlendiremediğim, şanssız olduğum bir pozisyon vardı. Sonrasında maç 2-0'a geldi ve oyundan düştük. İkinci gol bir kırılma oldu. Netice itibarıyla galip geldiler." dedi.



Taraftarların talep ettiği oyunu oynamaları gerektiğini kaydeden Yunan yıldız, "Taraftarların desteği, ne kadar çok sevdiklerini gösteriyor. Biz de bunun karşılığını vermemiz, yüzde 100 ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bir takımız, savaşırsak iyi sonuçlar gelecektir. Biz bu desteğe cevap vermeliyiz. 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bize destek verdiler. Biz de oyunla, mücadeleyle daha fazlasını vermeliyiz." ifadelerini kullandı.



Performansıyla ilgili konuşan yıldız isim, "Sakatlıktan dönmek zor. 1.5 ay yoktum. Sezona çok iyi başlamıştım. Nisan-mayıstan bu yana ilk kez 90 dakika oynadım. Ben şansımı bekleyeceğim. Biz burada bir aileyiz. Aile olarak savaşıyoruz. Biz artık bugünü unutmalı ve zorlukların içinden çıkmalıyız." diye konuştu.



Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Pelkas, "Pozisyon ürettik. Değerlendiremememiz şanssızlık. Hatay maçında da ürettik. Belki son anlarda daha sabırlı ve daha dikkatli olmalıyız. Eleştirileri dinleriz ama biz aile olarak savaşmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



