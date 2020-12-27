Pelkas: "Şampiyonluğun en büyük adayız"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitrios Pelkas arkadaşlarını övdü.

Haber; Fanatik
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Pelkas: 'Şampiyonluğun en büyük adayız'
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27 Aralık 2020 11:38
Başakşehir maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitrios Pelkas, arkadaşlarına övgü yağdırdı.

Geçen yılın şampiyonu karşısında herkesin özveri ile mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Pelkas, "Gaziantep maçı sonrası büyük üzüntü yaşamıştık. Ancak ayağa kalkmasını bildik. Arkadaşlarım Başakşehir maçında gerçek güçlerini ortaya koyarken, Fenerbahçe'nin de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu herkese gösterdi. Kısaca savaştık ve kazandık" diye konuştu.

27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ligde 2 gol 2 asistle oynadı 

 


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