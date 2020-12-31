Pelkas, PAOK'tan stoper getiriyor!

Fenerbahçe Sportif direktör Emre Belözoğlu, Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Pelkas, PAOK'tan stoper getiriyor!
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31 Aralık 2020 08:59
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor.

Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Lemos ve Tisserand'ın fazlasıyla bireysel hata yapması ve kaybedilen puanlarda başrol oynaması yönetimi harekete geçirdi. Kanarya, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.

2000 DOĞUMLU, GELECEĞİ PARLAK

2000 doğumlu stoper için PAOK kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

PAOK'un Fenerbahçe'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor.

Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...




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