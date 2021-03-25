Pelkas Milli Takım'da sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kampında kalçasından sakatlandı ve İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Pelkas Milli Takım'da sakatlandı
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25 Mart 2021 00:56


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