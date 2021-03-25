Pelkas Milli Takım'da sakatlandı
Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kampında kalçasından sakatlandı ve İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2021 00:56
Fenerbahçe
- 00:59 Belçika, Galler'i yıldızlarıyla tuş etti!
- 00:57 TOFAŞ'ın gruptan çıkma şansı kalmadı
- 00:56 Pelkas Milli Takım'da sakatlandı
- 00:54 Azerbaycan, Portekiz karşısında talihi yenemedi
- 00:48 Fransa, Paris'te kendi kendini yaktı!
- 00:44 Reha Kapsal: "Norveç maçında taktik değişebilir"
- 00:42 Tümer Metin: "Rakipler Türkler geliyor diyorlar"
- 00:42 Karadağ'ı Stevan Jovetic kurtardı!
- 00:38 Modric tarihe geçti, Vida oynadı ama Slovenya kazandı!
- 00:37 Norveç için kapıyı Sörloth açtı!
- 00:16 Marca: "Burak Yılmaz, Hollanda'yı ezdi!"
- 23:54 Nihat Kahveci: "Düşünün, nereden nereye geldik"
- 23:42 Metin Tekin: "Burak, coşkusuyla golleri atıyor"
- 23:22 Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi
- 23:20 Millilerimiz, Hollanda'yı çok seviyor!
- 23:20 Georginio Wijnaldum: "Hakem büyük hata yaptı"
- 23:10 Millilerimiz, Hollanda'yı 4'ledi ve tarihe geçti!
- 22:45 Matthijs de Ligt: "Merih'in oynamaması beni şaşırttı"
- 22:36 Şenol Güneş: "Ezik oynamadık, gereğini yaptık"
- 22:28 Frank de Boer: "Türkiye şanslıydı"
- 22:24 Burak Yılmaz: "Gururluyum"
- 22:18 Taylan Antalyalı: "Yıllardır bekliyordum"
- 22:15 Klaaseen: "Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu"
- 22:11 Kenan Karaman: "Alan bıraktıklarını biliyorduk"
- 22:06 Bakan Kasapoğlu: "Çok daha güzelleri olacak"
- 22:02 Uğurcan Çakır: "Hayalimi gerçekleştirdim"
- 21:50 Muhteşemsiniz çocuklar, muhteşem!
- 21:29 Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
- 21:27 Ziraat Bankkart, şampiyonluğu tie-break'te kaybetti!
- 20:56 İlk yarı yorumu: Türkiye 2-0 Hollanda
- 20:43 Burak Yılmaz, 'Portakal'ı çok seviyor
- 19:48 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
- 19:40 Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı
- 19:25 Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
- 19:18 Marco van Basten: "Ofsayt kaldırılmalı"
- 19:04 Sağlık Bakanlığı açıkladı! Vaka sayısında yükseliş..
- 18:16 Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
- 18:16 Anadolu Efes #HareketeGeç'iyor
- 17:58 Galatasaray'da Mustafa Cengiz konuşacak
- 17:42 Luis Suarez, gözünü Falcao'nun rekoruna dikti
- 17:41 Mesut Bakkal: "Erzurumspor'u çok seviyorum"
- 17:29 "Denver, Lonzo için Bol'u teklif etti" iddiası!
- 17:16 Pacers, Brogdon için gelen teklifleri dinliyor!
- 17:12 JJ Redick'in serbest bırakılması bekleniyor
- 17:05 Raptors, Siakam ve Nurse ile ilgili iddiaları yalanladı!
- 16:54 "Los Angeles takımları ve Philly, George Hill'i istiyorlar!" iddiası
- 16:54 Joachim Löw'den Fenerbahçe cevabı!
- 16:54 Juventus'tan Pirlo ve Ronaldo için flaş açıklamalar
- 16:46 Fiorentina, görevine son verdiği hocayı geri getirdi!
- 16:41 Oubre: "Bu dönemden birine G.O.A.T. demek, MJ ve Kobe'ye saygısızlık!"
- 16:16 "Rakiplerin Lakers'ta asıl hedeflediği isim, Talen Horton-Tucker" iddiası
- 16:13 Samsunspor'da bir futbolcunun sonucu pozitif
- 16:07 Andre-Pierre Gignac: "Valbuena'ya transfer teklifi yaptım"
- 16:02 "Clippers, Aaron Holiday ile ilgileniyor" iddiası
- 15:57 Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa şampiyonu
- 15:53 Beşiktaş, Salih Özcan transferi için ısrarcı
- 15:53 Embiid'in dönüş tarihi belirsiz, Sixers acele etmiyor!
- 15:49 Fenerbahçe Öznur Kablo'dan farklı galibiyet
- 15:44 MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu Katar'da başlıyor
- 15:40 Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nin ilk şampiyonları belli oldu
AVRUPA'DAN FUTBOL
Luis Suarez, gözünü Falcao'nun rekoruna dikti
Juventus'tan Pirlo ve Ronaldo için flaş açıklamalar
Fiorentina, görevine son verdiği hocayı geri getirdi!
Atletico Madridli Dembele idmanda baygınlık geçirdi
Obi Mikel: "Hala Chelsea'de olabilirdim"
Gareth Bale: "Planım Real Madrid'e geri dönmek"
Cassano: "Ronaldo artık 4 sene önceki Ronaldo değil"
Scouting: Erling Haaland nasıl bu kadar çok gol atıyor?
İşte Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli
Prandelli "psikolojik olarak dağıldı" ve istifa etti!
Bayer Leverkusen'de Bosz dönemi bitti
Ivica Olic, CSKA Moskova'nın yeni teknik direktörü oldu
Vedat Muriqi: "20 milyon euro ödendi, çok para"
Luis Suarez'in tercihi Haaland
Haaland: "Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum"
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması! Fenerbahçe resmi siteden açıklama oku (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi? Resmi Açıklama (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil kariyer istatistikleri! Mesut Özil kaç gol kaç asist yaptı sayıları (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil Fenerbahçe haberi (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir? Memleketi kökeni (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil nereli, Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil kökeni neresi (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Kaç paraya oynayacak Mesut Özil Fenerbahçe (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil son dakika, Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu mu? Sıcak gelişme haberi (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil dövmesi, Mesut Özil aslan dövmesi ne anlama geliyor? Anlamı nedir (25 Mart Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil Fenerbahçe forması çıktı mı? Mesut Özil forması kaç paraya? (25 Mart Perşembe)
- Mesut Özil forması ne kadar, kaç para? Fenerium Mesut Özil forması satın al (25 Mart Perşembe)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (25 Mart Perşembe)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (25 Mart Perşembe)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (25 Mart Perşembe)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (25 Mart Perşembe)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (25 Mart Perşembe)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (25 Mart Perşembe)
- FLAŞ GELİŞME) Fenerbahçe Mesut Özil transfer detayları, Mesut Özil Fenerbahçe transferi bitti mi? SON DAKİKA (25 Mart Perşembe)
- YENİ GELİŞME) Mesut Özil Fenerbahçe resmi transfer imza atıldı mı? SON DAKİKA (25 Mart Perşembe)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (25 Mart Perşembe)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (25 Mart Perşembe)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (25 Mart Perşembe)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (25 Mart Perşembe)
- Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir? (25 Mart Perşembe)