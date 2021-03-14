Pelkas: "Kadıköy şanssızlığına son vereceğiz"

Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında Mesut Özil'in yokluğunda takımın saha içindeki lideri Pelkas olacak

Haber; Fanatik
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Pelkas: 'Kadıköy şanssızlığına son vereceğiz'
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14 Mart 2021 12:14
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Konyaspor maçında Skubic ile çarpışıp, yaşadığı hafıza kaybı sonrası büyük korku yaşatan Dimitrios Pelkas, sonrasında idmanlara geri dönmüştü.

Gençlerbirliği karşılaşmasında Mesut Özil'in yokluğunda takımın saha içindeki lideri olacak Pelkas, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık Kadıköy şanssızlığına, Gençlerbirliği maçında arkadaşlarımla birlikte son vereceğiz" dedi.

Ligde 20 maçta 5 gol ve 6 asistle oynayan Yunan yıldızın saha içinde oyun kurma konusunda en büyük destekçisi Sosa olacak.

Erol Bulut'un, Gustavo'yu 2. yarıda oyuna almayı planladığı, forvette ilk tercihini Samatta'dan yana kullandığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca affedilen Caner Erkin'in de 3 maç sonra ligde kadroya girme ihtimali bir hayli yüksek.



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