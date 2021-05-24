Pelkas: 'Kadıköy'de intihar ettik! Kara bir leke oldu'

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülkesinin basınına konuştu.



Pelkas, "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç." ifadelerini kullandı.



"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"



Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas, "10 gol attım, 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum." dedi.



"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK HATA OLUR"



Rubin Kazan'ın 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Pelkas, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



