Bu sezon Vitor Pereira döneminde istediği forma şansını bulamayan ve eski performansını mumla aratan Dimitris Pelkas'ın formu yeniden yükselmeye başladı. Pelkas, İsmail Kartal döneminde yeniden gol de atmaya başladı.



Yunan yıldız farklı kazanılan Alanyaspor maçında takımının 4. golünü kaydetti.



Diego Rossi'nin direkten dönen topunu tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon rakip ağları 3. defa sarstı.



Karşılaşma sonrası bir hayli keyifli olan Pelkas "Kazanarak devam edeceğiz" dedi.



