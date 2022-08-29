Pelkas imza için Ada'ya gitti

Fenerbahçe forması giyen Dimitrios Pelkas, Hull City'ye transferi için İngiltere'ye gitti. Yunan futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pelkas imza için Ada'ya gitti
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29 Ağustos 2022 16:59
Hull City, bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerden bu transfer döneminde Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Dimitrios Pelkas için de geri sayıma geçti.

Yunan futbolcu, transferi tamamlamak adına İngiltere'ye gitti. Pelkas, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı'nın takımı ile resmi sözleşme imzalayacak.

ŞOTA'DAN AÇIKLAMA: "YOLDA"

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi için, "Cumartesi günü söylediğim gibi Pelkas yolda. Çarşamba günkü Queens Park Rangers maçına gelecek ve izleyecek, oynamayacak. Pelkas dışında eğer alabilirsek bir orta saha ve hücum oyuncusu da istiyorum" dedi.

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